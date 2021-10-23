Публицист Тулин: «Сербы восхищаются тем, какую обувь выбрал президент Владимир Путин»

Сейчас множество СМИ как в Сербии, так и в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины обсуждают обувь президента России Владимира Путина. Поводом для этого стал видеорепортаж о его недавнем посещении тайги вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу. Там сербы рассмотрели, что он в непромокаемых ботинках фирмы Dermal, которая является одним из крупнейших производителей обуви на бывшей территории Югославии и имеет фабрики в Котор Вароше и Кнежево в Республике Сербской. Большую часть своей продукции она продает на зарубежных рынках в Европе.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Владелец и директор фирмы Раденко Бубич дал интервью нескольким сербским СМИ и подтвердил, что ботинки были изготовлены на фабрике в Кнежево.

«Это правда. Обувь была произведена в нашей стране. Мы производим около 2500 пар в день. В основном занимаемся производством для армии и полиции, для свободного времени, походов, охоты. Это высокие зимние ботинки под названием Tactical Mid. Обувь очень легкая, красивого дизайна, сделана из лучших натуральных материалов. Это телячий нубук. Изделие — вершина кожевенного производства. Внутри — подкладка из гортекса. Обувь водонепроницаема. Мы рады, что Путин носит нашу обувь. Нам показали его фотографию в этих ботинках, и мы их узнали. Они сделаны в нашей стране, потому что ботинки такого дизайна и цвета производят только на нашей фабрике в Кнежево», — отметил он.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Кроме того, Раденко Бубич сообщил, чтобы соответствовать высоким стандартам производства, они оснащают заводы самым современным оборудованием и используют только качественные материалы, которые закупают за границей.

В следующем году фирма Dermal планирует расширить ассортимент продукции под своим именем и открыть первый магазин на внутреннем рынке на территории фабрики. Президент России Владимир Путин — самый популярный политик в обеих сербских республиках. В центре Белграда продаются футболки, календари, кружки, значки с его изображением. В местечке Банстол — неподалеку от города Нови-Сад — строится православная церковь, посвященная ему. Сербские журналисты уверены, благодаря ему спрос на продукцию обувной фирмы повысится по крайней мере в их странах.