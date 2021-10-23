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Вакцинация помогла 99-летней петербурженке накопить на столетний юбилей
Видео

Желание сделать прививку от коронавируса повлияло не только на здоровье заслуженной артистки РСФСР Нины Мазаевой, но и на финансовое состояние. Женщина стала победительницей лотереи и выиграла 100 тысяч рублей.

Исполнительница одной из главных ролей в фильме «Остров Безымянный» порядка 18 лет живет в Доме ветеранов сцены. Петербурженка призналась, что оказалась инициатором вакцинации среди постояльцев.

«Я одна из первых попросила сделать мне прививку. Настаивала на этом. Я удивлена всем — не хочу никого оскорбить, но я должна это сказать — тупоголовым дамам. Им за 60-70 лет и они сомневаются делать прививку», — возмущается 99-летняя пенсионерка.

Директор учреждения Наталья Чибирева назвала Нину Мазаеву «женщиной-праздник». Поэтому ее не удивило решение артистки потратить выигранную сумму на празднование столетия, которое состоится 27 декабря.

«Позвонили из комитета по здравоохранению. Сначала подумала, что нас разыгрывают. Но потом звонки продолжились. Пошла к Нине Яковлевне, этой новостью ее удивила. Она была ошарашена и сказала: «Теперь будет полноценный юбилей. Отметим его на полную катушку», — вспоминает представитель Дома ветеранов сцены.

Пенсионерка отметила, что на праздник будут приглашены только вакцинированные гости. Также Нина Мазаева призналась, что уже успела сделать прививку от гриппа.

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вакцина пенсионерка выигрыш коронавирус
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