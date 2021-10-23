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Сенатор Пушков предрек возможный военный конфликт НАТО с Россией из-за Украины
Политика
Сенатор Пушков предрек возможный военный конфликт НАТО с Россией из-за Украины
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 23 октября. Украинская власть может втянуть НАТО в силовой конфликт с Россией, несмотря на мнение остальных членов военного блока, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Российский сенатор призвал западных представителей перестать рассказывать сказки об «оборонительном» характере Североатлантического альянса. Политик напомнил о бомбардировках Белграда и Ливии, а также о поддержке агрессии Вашингтона и Лондона на территории Ирака.

«Кого из своих членов «оборонял» альянс в этой войне?», — написал Пушков в Telegram-канале.

Плюс ко всему Соединенные Штаты сейчас намерены направить силы НАТО против Китая, параллельно подбираясь к государственным границам РФ.

Сенатор Пушков предрек возможный военный конфликт НАТО с Россией из-за Украины
Федеральное агентство новостей /

Алексей Пушков также посоветовал действующим участникам НАТО опасаться вступления Украины в состав объединения, поскольку это может обернуться конфликтом с Москвой.

«Причина в том, что Киев во главе с его нынешней агрессивно-безответственной властью сделает все, чтобы втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией, даже вопреки воле остальных», — заключил сенатор.

Как стало известно ранее, политолог Сергей Марков предсказал «получленство» Украины и Грузии в НАТО. По его мнению, Киев в случае вступления в Альянс не получит никаких прав, но должен будет выполнять все обязательства.

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украина нато пушков
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