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Президент Киргизии Жапаров: Бишкек не будет размещать военную базу США на своей территории

  /   Обновлено: 23 октября 2021 12:07
Армия
Президент Киргизии Жапаров: Бишкек не будет размещать военную базу США на своей территории
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Бишкек, 23 октября. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что Бишкек не рассматривает вопрос о размещении американской военной базы на территории республики.

Он напомнил, что в настоящее время в районе киргизского города Кант в Чуйской области функционирует российская авиабаза, которая является компонентом Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности.

«У нас есть российская база в Канте. Нам хватит одной базы», — сказал Жапаров, отвечая на вопрос о возможности размещения в стране военной базы США.

Ранее в стало известно, что США хотят использовать военные объекты в соседних с Афганистаном странах для контртеррористических операций. Позднее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что вопрос об использовании военных объектов в Центральной Азии военнослужащими американской армии не стоит на повестке дня.

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сша киргизия бишкек жапаров
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