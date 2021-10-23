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Лана Дель Рей представила второй студийный альбом за год
Общество
Лана Дель Рей представила второй студийный альбом за год
Global Look Press  /  Hubert Boesl

Лос-Анджелес, 23 октября. Американская певица и автор песен Лана Дель Рей порадовала поклонников новым альбомом, который получил название Blue Banisters. Он стал второй студийной пластинкой исполнительницы за 2021 год.

Артистка включила в новый альбом 15 песен. Заглавной композицией пластинки стал одноименный трек Blue Banisters. Кроме того, в альбом вошел выпущенный ранее сингл Arcadia.

Лане Дель Рей помогали в записи пластинки вокалист The Last Shadow Puppets Майлз Кейн, а также ее сестра, отец и подруга Алана Чемпион. В текстах песен, вошедших в альбом, певица затронула темы сложных отношений с матерью, связи с сестрой, неудачной любви и одиночества.

Перед выходом пластинки исполнительница представила клип на трек Blue Banisters. В нем она ездит за рулем трактора и красит перила забора вместе с беременной сестрой и подругой.

Ранее Лана Дель Рей объявила об уходе из всех соцсетей. Она объяснила это решение высокой загруженностью, которая не позволяет ей вести аккаунты.

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