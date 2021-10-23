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Россиянин Елистратов выиграл золото на этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине

  /   Обновлено: 23 октября 2021 12:02
Спорт
Россиянин Елистратов выиграл золото на этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине
Global Look Press  /  Soenar Chamid

Пекин, 23 октября. Российский спортсмен Семен Елистратов занял первое место на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку в столице Китая.

Семен Елистратов 23 октября стал победителем очередного этапа Кубка мира по шорт-треку, который проходит в Пекине. Россиянин преодолел дистанцию в 1500 метров за 2 минуты 18,285 секунды, опередив Адиля Галиахметова из Казахстана. Бронзовую медаль завоевал китайский шорт-трекист Ань Кай.

Этап Кубка мира в Пекине является тестовым турниром перед зимними ОИ, которые стартуют 4 февраля 2022 года. Победивший на турнире в Китае Елистратов выигрывал золото сочинской Олимпиады. Кроме того, российский спортсмен становился бронзовым призером Игр 2018 года в Пхенчхане.

Ранее российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла золото в личном многоборье на чемпионате мира. Планетарное первенство проходит в японском Китакюсю.

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