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Политолог Бортник назвал Кучму наименьшим неудачником среди президентов Украины
Политика
Политолог Бортник назвал Кучму наименьшим неудачником среди президентов Украины
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 23 октября. Практически все украинские президенты не смогли стать весомыми и удачливыми лидерами. Таким мнением поделился известный киевский политолог Руслан Бортник, отметив, что одному из президентов все-таки удалось стать наименьшим неудачником.

По словам эксперта, все президенты Украины были неумелыми управленцами, однако бывший глава государства Леонид Кучма все-таки сумел выделиться среди остальных.

«Они все в той или иной степени были неудачниками. Но меньшим неудачником среди них, все же я считаю Кучму. У него была более сбалансированная политика. Но тогда он тоже создал олигархов. И это главная к нему претензия», — сказал Бортник.

Политолог Бортник назвал Кучму наименьшим неудачником среди президентов Украины
ФБА «Экономика сегодня» /

Политолог также предрек возможный раскол Украины в будущем, если киевские власти не одумаются и не изменят токсичную систему управления. Руководство страны действует неэффективно, пытаясь удержать правую франшизу, заключил эксперт в интервью на Youtube канале «Сивохо спрашивает».

Как стало известно ранее, Бортник предрек окончательный развал Украины из-за политического кризиса. Такой сценарий неоднократно наблюдался в истории. По его словам, некоторые регионы «с удовольствием» войдут в состав других стран, если появится такая возможность. В частности, некоторые области уйдут в Румынию и Венгрию.

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украина президент кучма бортник
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