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Райан Гослинг перевоплотится в Кена в новом фильме о кукле Барби
Общество
Райан Гослинг перевоплотится в Кена в новом фильме о кукле Барби
Global Look Press  /  Dave Bedrosian

Лос-Анджелес, 23 октября. Звезда фильмов «Ла-Ла Ленд» и «Дневник памяти» Райан Гослинг присоединится к касту нового фильма о кукле Барби. Актер появится в этой кинокартине в образе Кена.

Об участии Гослинга в проекте стало известно изданию Deadline. Актер находится на финальной стадии переговоров с создателями проекта. Артисту предлагали сыграть в фильме и раньше, но он отказывался из-за плотного съемочного графика.

Режиссером фильма о Барби выступит Грета Гервиг, известная по лентам «Леди Берд» и «Маленькие женщины». Старт съемок запланирован начало 2022 года. Режиссер хотела бы, чтобы ее кинокартина позволила по-новому взглянуть на куклу, ставшую иконой.

Главная роль в ленте досталась звезде фильмов «Отряд самоубийц» и «Однажды в... Голливуде» Марго Робби. Премьера картины о Барби должна состояться в 2023 году.

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