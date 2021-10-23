Меркель заявила об использовании цвета одежды в качестве политического сигнала

Берлин, 23 октября. Немецкий канцлер Ангела Меркель иногда связывала цвет своей одежды с определенными политическими сигналами. Об этом политик сообщила в интервью изданию «Зюддойче цайтунг».

По ее словам, после ухода с должности руководителя правительства для нее наступит «новое время». Журналисты поинтересовались у Меркель, была ли связь между ее одеждой и некими политическими сигналами, и как часто она использовала такой прием.

«Иногда», — ответила канцлер.

Политик сообщила, что не собирается передавать вещи из своего гардероба в музеи. Вся одежда будет направлена нуждающимся.

«Ее отвозят в места сбора поддержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей», — заверила Меркель.

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В интервью немецкой газете канцлер также рассказала, почему избегает термина «миграционный кризис». По ее словам, беженец — это не кризис, а человек. Плюс ко всему ошибки, допущенные в миграционной политике, были совершены еще задолго до осени 2015 года, когда ситуация с беженцами начала обостряться.

«Все, что я делала, я делала с расчетом того, что было необходимо», — сказала Меркель.

Как стало известно ранее, некоторые СМИ в связи со сложением полномочий Меркель выдвинули версию, что она переедет в родной город Гамбург. Позже действующий канцлер ФРГ опровергла слухи о переезде из Берлина.