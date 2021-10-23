Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 октября 13:16
13:14
Технологии
Космический корабль NASA Orion отправится к Луне в феврале 2022 года
13:13
Происшествия
Начальник ульяновской колонии попался на взятке часами Tissot
13:12
Общество
Легкие госпитализированного Валерия Гаркалина поражены почти на 100%
13:12
Армия
Генсек ОДКБ Зась: Таджикистан защищен от любых террористических угроз
13:11
Происшествия
Бастрыкин потребовал доклад с обоснованиями отказа Черногории выдать бизнесмена Исмаилова
13:09
Происшествия
В Забайкалье восьмилетний мальчик спас школьника от педофила
13:01
Спорт
Роналду исключил скорый уход из сборной Португалии
12:59
Весь мир
Рейтинг Байдена снизился вдвое с начала 2021 года
12:58
Общество
Петербург может ввести локдаун по примеру Москвы с 30 октября
12:57
Политика
Публицист Тулин: «Сербы восхищаются тем, какую обувь выбрал президент Владимир Путин»
Все новости

Меркель заявила об использовании цвета одежды в качестве политического сигнала
Политика
Меркель заявила об использовании цвета одежды в качестве политического сигнала
bundeskanzlerin.de  /  Bundeskanzlerin

Берлин, 23 октября. Немецкий канцлер Ангела Меркель иногда связывала цвет своей одежды с определенными политическими сигналами. Об этом политик сообщила в интервью изданию «Зюддойче цайтунг».

По ее словам, после ухода с должности руководителя правительства для нее наступит «новое время». Журналисты поинтересовались у Меркель, была ли связь между ее одеждой и некими политическими сигналами, и как часто она использовала такой прием.

«Иногда», — ответила канцлер.

Политик сообщила, что не собирается передавать вещи из своего гардероба в музеи. Вся одежда будет направлена нуждающимся.

«Ее отвозят в места сбора поддержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей», — заверила Меркель.

Меркель заявила об использовании цвета одежды в качестве политического сигнала
bundeskanzlerin.de /

В интервью немецкой газете канцлер также рассказала, почему избегает термина «миграционный кризис». По ее словам, беженец — это не кризис, а человек. Плюс ко всему ошибки, допущенные в миграционной политике, были совершены еще задолго до осени 2015 года, когда ситуация с беженцами начала обостряться.

«Все, что я делала, я делала с расчетом того, что было необходимо», — сказала Меркель.

Как стало известно ранее, некоторые СМИ в связи со сложением полномочий Меркель выдвинули версию, что она переедет в родной город Гамбург. Позже действующий канцлер ФРГ опровергла слухи о переезде из Берлина.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Меркель заявила об использовании цвета одежды в качестве политического сигнала
меркель германия одежда
Комментировать