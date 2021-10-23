Компания Rockstar опубликовала трейлер переиздания GTA: The Trilogy

Лос-Анджелес, 23 октября. Студия Rockstar Games на официальном YouTube-канале опубликовала трейлер и скриншоты обновленной трилогии Grand Theft Auto. Авторы ролика показали, как изменилась графика в игре спустя годы с момента ее выхода.

Переиздание игры включает в себя GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Трейлер длится всего минуту, но за это время можно увидеть, как сильно изменилась графика, цвета и четкость картинки.

Пользователи Сети положительно отреагировали на публикацию ролика. Некоторые из них в шутку отметили в комментариях, что очень рады видеть на руках персонажей разделенные пальцы. Известно, что GTA: The Trilogy поступит в продажу 11 ноября.

В середине октября Rockstar остановила продажи оригинальной версии игры на всех цифровых площадках. Приложение можно скачать только на мобильное устройство.