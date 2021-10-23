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В Луизиане создали «отцовский патруль» для борьбы с насилием в школе
Весь мир
В Луизиане создали «отцовский патруль» для борьбы с насилием в школе
World press photo  /  © Jeremy Hogan

Шривпорт, 23 октября. В одной из школ города Шривпорта, штат Луизиана, появился отцовский патруль из-за возросшего уровня насилия среди учеников. За три дня там было задержано 23 подростка.

На фоне участившихся драк в школе порядка 40 отцов решили следить за безопасностью самостоятельно и сформировали несколько групп, которые дежурят в учебном заведении.

«Мы отцы. Мы решили, что лучшие люди, которые могут позаботиться о наших детях, — это кто? Это мы», — сказал один из участников патруля Майкл Лафитт.

По отзывам учеников, после появления дежурных ситуация в школах действительно улучшилась, пока не зафиксировано случаев насилия.

«Я сразу почувствовал некоторую безопасность. Мы перестали ссориться, люди начали ходить на занятия», — рассказал один из учащихся.

В планах отцов создать отделения по всей Луизиане, а затем возможно и в других штатах страны.

В середине октября стало известно, что США поставили антирекорд по массовым расстрелам в 2020 и 2021 годах.

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сша насилие школы
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