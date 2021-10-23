В Луизиане создали «отцовский патруль» для борьбы с насилием в школе

Шривпорт, 23 октября. В одной из школ города Шривпорта, штат Луизиана, появился отцовский патруль из-за возросшего уровня насилия среди учеников. За три дня там было задержано 23 подростка.

Dads spend time in Louisiana high school after 23 students were arrested in string of violence https://t.co/4KeSi1FgAC — CBS News (@CBSNews) October 23, 2021

На фоне участившихся драк в школе порядка 40 отцов решили следить за безопасностью самостоятельно и сформировали несколько групп, которые дежурят в учебном заведении.

«Мы отцы. Мы решили, что лучшие люди, которые могут позаботиться о наших детях, — это кто? Это мы», — сказал один из участников патруля Майкл Лафитт.

По отзывам учеников, после появления дежурных ситуация в школах действительно улучшилась, пока не зафиксировано случаев насилия.

«Я сразу почувствовал некоторую безопасность. Мы перестали ссориться, люди начали ходить на занятия», — рассказал один из учащихся.

В планах отцов создать отделения по всей Луизиане, а затем возможно и в других штатах страны.

В середине октября стало известно, что США поставили антирекорд по массовым расстрелам в 2020 и 2021 годах.