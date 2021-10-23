Юлия Пересильд отреагировала на шутки о ее прическе на МКС

Москва, 23 октября. Актриса Юлия Пересильд, ставшая участницей съемок фильма «Вызов» на Международной космической станции, ответила на шутки о ее прическе в космосе. Знаменитость объяснила, почему не собирала волосы и не прятала их под головным убором.

Практически на всех кадрах с МКС артистка представала со светлыми волосами, торчащими вверх. В Сети даже шутили, что инопланетяне наверняка надолго запомнят необычную прическу Пересильд.

«Более удобного положения для волос не существует. Они никуда не лезут в глаза, все время стоят и смотрят вверх», — отреагировала на подобные шутки звезда отечественного кино в эфире программы «Вечерний Ургант».

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Кроме того, актриса не согласилась с утверждением, что космос якобы не подходит женщинам. По словам знаменитости, на Международной космической станции она чувствовала себя как фея или нимфа, поэтому все время мечтала потанцевать.

Хотя Пересильд вернулась на Землю несколько дней назад, ей до сих пор трудно снова привыкнуть к обычной жизни. Артистка рассказала, что в первую ночь после приземления, которую она провела в реабилитационном центре, ей чудилось, будто одеяло и подушка поднимаются.

Ранее Юлия Пересильд рассказала, как прошел ее первый день на МКС. Знаменитость призналась, что после прибытия на станцию ей очень хотелось спать.