Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 октября 11:48
11:44
Происшествия
Видео взрыва на заводе под Рязанью появилось в Сети
11:43
Общество
Глава минкурортов Волченко оценил интерес туристов к гастрономии и виноделию в Крыму
11:42
Политика
Меркель заявила об использовании цвета одежды в качестве политического сигнала
11:40
Происшествия
Полиция задержала директора магазина в Мурино за избиение вора в подсобке
11:37
Происшествия
Воронежская полиция ищет живодеров, убивших два десятка собак в частном приюте
11:37
Происшествия
Количество погибших из-за снегопада в горах Индии достигло 11 человек
11:36
Общество
Роман Вильфанд предупредил москвичей о самом холодном дне октября
11:34
Весь мир
В Луизиане создали «отцовский патруль» для борьбы с насилием в школе
11:30
Технологии
Компания Rockstar опубликовала трейлер переиздания GTA: The Trilogy
11:27
Весь мир
Азербайджан освободил армянских пленных, а Эрдоган посетит Карабах
Все новости

Юлия Пересильд отреагировала на шутки о ее прическе на МКС
Шоу-бизнес
Юлия Пересильд отреагировала на шутки о ее прическе на МКС
пресс-служба первого канала  /  Саша Гусов

Москва, 23 октября. Актриса Юлия Пересильд, ставшая участницей съемок фильма «Вызов» на Международной космической станции, ответила на шутки о ее прическе в космосе. Знаменитость объяснила, почему не собирала волосы и не прятала их под головным убором.

Практически на всех кадрах с МКС артистка представала со светлыми волосами, торчащими вверх. В Сети даже шутили, что инопланетяне наверняка надолго запомнят необычную прическу Пересильд.

«Более удобного положения для волос не существует. Они никуда не лезут в глаза, все время стоят и смотрят вверх», — отреагировала на подобные шутки звезда отечественного кино в эфире программы «Вечерний Ургант».

Юлия Пересильд отреагировала на шутки о ее прическе на МКС
Prt Scr youtube.com / Новости на Первом Канале

Кроме того, актриса не согласилась с утверждением, что космос якобы не подходит женщинам. По словам знаменитости, на Международной космической станции она чувствовала себя как фея или нимфа, поэтому все время мечтала потанцевать.

Хотя Пересильд вернулась на Землю несколько дней назад, ей до сих пор трудно снова привыкнуть к обычной жизни. Артистка рассказала, что в первую ночь после приземления, которую она провела в реабилитационном центре, ей чудилось, будто одеяло и подушка поднимаются.

Ранее Юлия Пересильд рассказала, как прошел ее первый день на МКС. Знаменитость призналась, что после прибытия на станцию ей очень хотелось спать.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Юлия Пересильд отреагировала на шутки о ее прическе на МКС
актриса пересильд фильм вызов
Комментировать