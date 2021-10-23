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Врач Кипшидзе: Саакашвили сделали переливание крови в «полевых условиях»
Политика
Врач Кипшидзе: Саакашвили сделали переливание крови в «полевых условиях»
Global Look Press  /  Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency

Тбилиси, 23 октября. Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили нуждался в переливании крови из-за плохого самочувствия на фоне голодовки, сообщил личный врач арестованного политика Николоз Кипшидзе.

По словам медика, у Саакашвили был очень плохой один из параметров, поэтому пришлось сделать переливание крови.

«Переливание прошло хорошо. Нам помогли тюремные врачи и бригада реанимобиля. Пока все хорошо», — сообщил врач в интервью «Sputnik Грузия».

Николоз Кипшидзе добавил, что медицинский кабинет в тюрьме не предназначен для подобных процедур, поэтому переливание крови проходило фактически в «полевых условиях».

Как стало известно ранее, Саакашвили дал согласие на лечение в грузинской больнице. Однако политик не намерен отказываться от голодовки.

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саакашвили грузия переливание крови
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