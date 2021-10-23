Хейден Кристенсен появится в сериале «Асока» в роли Дарта Вейдера

Лос-Анджелес, 23 октября. Известный по роли Энакина Скайуокера в «Звездных войнах» актер Хейден Кристенсен появится в новом сериале «Асока» в образе Дарта Вейдера. Сюжет новой многоэпизодной ленты пока держится в секрете, съемки планируют начать в первой половине 2022 года.

Продюсерами проекта станут Джон Фавро и Дэйв Филони. Последний из них пишет сценарий. Роль Асоки вновь исполнит Розарио Доусон, сообщает The Hollywood Reporter.

Как именно Дарт Вейдер попадет в сериал «Асока», действия которого развернутся через пять лет после его смерти, пока не уточняется. Пользователи Сети пишут на тематических форумах, что с нетерпением ждут премьеру.

В конце 2020 года из жизни ушел актер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в классической трилогии «Звездных войн». О его смерти на 86-м году жизни сообщил агент.