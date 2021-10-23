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Меркель заявила о разногласиях с Путиным после его выступления в бундестаге в 2001 году
Политика
Меркель заявила о разногласиях с Путиным после его выступления в бундестаге в 2001 году
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Берлин, 23 октября. Немецкий канцлер Ангела Меркель осознала наличие разногласий с президентом РФ Владимиром Путиным после его выступления в бундестаге в 2001 году. Об этом она сообщила в интервью «Зюддойче цайтунг».

По словам политика, взгляды Москвы и Берлина на распад Советского Союза значительно отличаются.

«Мне было всегда ясно, еще тогда, когда он (Путин. — Прим. ФАН) в 2001 году говорил в Бундестаге, что есть значительные разногласия. Для российского президента распад Советского Союза является печальным событием, мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства», — отметила канцлер ФРГ.

Меркель добавила, что роль Германии в мире начинает снижаться, несмотря на богатство страны. По ее мнению, такая ситуация обусловлена полным изменением баланса сил.

Как стало известно ранее, Путин в телеграмме Меркель указал на необходимость взаимодействия России и ФРГ. По словам президента, партнерство Москвы и Берлина отвечает интересам народов обеих стран.

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