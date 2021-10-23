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Крымские волонтеры спасли от смерти истощенного алабая

Видео

Двух измученных собак нашли на улице члены крымской благотворительной организации «Дом алабаев». Одно из животных удалось выходить, другой пес погиб.  

Представителей породы алабай обнаружили в селе Софиевка Симферопольского района в изможденном состоянии. Они были крепко прикованы цепями, металл впивался им в шеи.

«Прочла пост в соцсетях о том, что два голодных алабая привязаны. Мы сразу вечером, как только я прочла пост, выехали за ними. Один алабай по фото выглядел полутрупом. Прибыли на место, забрали его, доставили в клинику. Уже на следующий день забрали второго», — вспоминает волонтер Елена Терлецкая.

Одного пса назвали Дамир, внешне он был сильно исхудавшим. Врачи боролись за жизнь собаки, однако спасти ее не удалось.

Второй алабай сейчас проходит реабилитацию в приюте. У него установлены проблемы со спиной и лапами. Волонтеры уверены, что правильный уход и забота помогут животному выкарабкаться.

«Сейчас он начал доверять нам. Мы можем миску забрать с едой и поставить ее обратно, можем кормить с рук. То есть он стал нам доверять. Стресс прошел, и пошло доверие к людям», — поделилась Елена.

По мнению волонтеров, таких собак в зрелом возрасте редко забирают домой. Поэтому животному, скорее всего, придется жизнь в приюте.

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