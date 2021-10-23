Visa раскрыла основные принципы защиты сбережений от мошенников

Москва, 23 октября. Необходимо придерживаться нескольких правил, которые помогут уберечь денежные средства на картах от рук мошенников, рассказал в интервью РИА Новости руководитель международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.

Обезопасить личные сбережения от посягательств преступников возможно, уверен глава Visa в России Михаил Бернер. Во-первых, подчеркивает эксперт, никогда нельзя передавать информацию о своей банковской карте третьим сторонам. Помимо этого, данные из кодов в смс также должны оставаться только в личном распоряжении человека, напоминает собеседник издания.

«Сегодня платежные данные лица могут стать доступны третьим лицам только в том случае, если вы сами по неосторожности сообщите их мошенникам, которые пытаются с помощью обмана узнать конфиденциальную платежную информацию. Этого легко избежать, если помнить простые правила: никогда и никому не передавать данные своей платежной карты, пин-код и трехзначный код на обратной стороне карты, коды подтверждения из смс. Соблюдение этих правил способно защитить от действий злоумышленников и обеспечить безопасность оплаты», — перечисляет главные рекомендации специалист.

Представитель международной платежной системы также отметил, что уровень мошенничества по пластиковым картам в Российской Федерации является одним из наиболее низких в мире, так как отечественные банки много инвестируют в безопасность и технологическое развитие.

Известно, что первая оплата по карте, которая была выпущена банком РФ, состоялась в сентябре 1991 года. Банковский работник Игорь Липанов воспользовался карточкой системы Visa для приобретения пива и сигарет. Сейчас россияне все чаще пользуются безналичной возможностью оплаты товаров и услуг. Как выяснили аналитики «Райффайзенбанка», жители России делают это по причине удобства метода.