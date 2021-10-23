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Пользователь Reddit купил Intel Core i9-12900K за неделю до официального анонса

  /   Обновлено: 23 октября 2021 11:03
Технологии
Пользователь Reddit купил Intel Core i9-12900K за неделю до официального анонса
intel.ru  /  Intel

Берлин, 23 октября. Новый процессор Intel Core i9-12900K из линейки Alder Lake поступил в продажу за неделю до официального анонса. Пользователю Reddit удалось приобрести сразу два экземпляра чипа.

Покупатель рассказал, что купил процессоры в магазине крупного немецкого ритейлера. Стоимость одного Intel Core i9-12900K составила 610 долларов.

В подтверждение своих слов пользователь Reddit опубликовал фото самого чипа и его упаковки. На процессоре заметна бутафорская кремниевая пластина, которая используется как светоотражающий элемент.

Пользователь Reddit купил Intel Core i9-12900K за неделю до официального анонса
prt scr reddit.com / @Seby9123

Официальный анонс чипов Intel Core 12-го поколения запланирован на 27 октября. В этот же день стартуют предзаказы на процессоры, при этом в продажу они должны поступить не раньше 4 ноября.

Ранее компания Corsair представила систему жидкостного охлаждения для процессоров Intel из линейки Alder Lake. Разработка предназначена для чипов с сокетом LGA 1700.

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intel процессор Alder Lake
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