Пользователь Reddit купил Intel Core i9-12900K за неделю до официального анонса

Берлин, 23 октября. Новый процессор Intel Core i9-12900K из линейки Alder Lake поступил в продажу за неделю до официального анонса. Пользователю Reddit удалось приобрести сразу два экземпляра чипа.

Покупатель рассказал, что купил процессоры в магазине крупного немецкого ритейлера. Стоимость одного Intel Core i9-12900K составила 610 долларов.

В подтверждение своих слов пользователь Reddit опубликовал фото самого чипа и его упаковки. На процессоре заметна бутафорская кремниевая пластина, которая используется как светоотражающий элемент.

prt scr reddit.com / @Seby9123

Официальный анонс чипов Intel Core 12-го поколения запланирован на 27 октября. В этот же день стартуют предзаказы на процессоры, при этом в продажу они должны поступить не раньше 4 ноября.

Ранее компания Corsair представила систему жидкостного охлаждения для процессоров Intel из линейки Alder Lake. Разработка предназначена для чипов с сокетом LGA 1700.