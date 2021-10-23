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Корабли ВМФ России и ВМС КНР впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане

  /   Обновлено: 23 октября 2021 11:04
Армия
Корабли ВМФ России и ВМС КНР впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане
facebook.com  /  Минобороны РФ

Москва, 23 октября. Российские и китайские боевые корабли впервые приняли участие в совместном патрулировании акватории Тихого океана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Корабли ВМФ России и ВМС Китая находились в западной части Тихого океана с 17 по 23 октября. За это время российско-китайская группировка преодолела более 1,7 тысячи морских миль, а также отработала совместное тактическое маневрирование и провела несколько тренировок.

«Задачами патрулирования являлись демонстрация государственных флагов России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские и китайские военные корабли совершили совместный проход через Сангарский пролив между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. В переходе из Японского моря в Тихий океан были задействованы десять кораблей ВМФ РФ и ВМС КНР. Позднее в минобороны Японии прокомментировали данный маневр, заявив, что проход кораблей осуществлялся в соответствии с международными правилами, поэтому никакого нарушения территориальных вод зафиксировано не было.

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