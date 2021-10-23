Думский комитет по труду поддержал законопроект об увеличении МРОТ

Москва, 23 октября. Законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 617 рублей получил одобрение комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента правительством. В 2021 году МРОТ в России составляет 12 792 рубля в месяц. Ожидается, что в следующем году он вырастет на 825 рублей.

«Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

С этого года МРОТ рассчитывается на основе величины медианной заработной платы за предыдущий год. Соотношение МРОТ и медианной зарплаты устанавливается на уровне 42%. При этом МРОТ на следующий год не может быть ниже предыдущего.

Росстат ранее озвучил средний размер зарплаты в РФ на июль 2021 года. По данным ведомства, показатель составляет 55,17 тысячи рублей. За год средний доход россиян увеличился на 8,8%.