Встреча Путина, Алиева и Пашиняна может пройти в первой декаде ноября

Москва, 23 октября. Встреча президента РФ Владимира Путина, его коллеги из Азербайджана Ильхама Алиева и армянского премьера Никола Пашиняна может пройти в Москве в первой декаде ноября, сообщил источник.

По словам информатора РИА Новости, в рамках переговоров политики планируют подписание трехсторонних заявлений.

Как стало известно ранее, в Кремле прошли переговоры Путина и Пашиняна. Во время встречи политики обсудили реализацию заключенных договоренностей по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе. Стороны также затронули тему развития двустороннего сотрудничества Москвы и Еревана. Об этом проинформировали в Кремле.