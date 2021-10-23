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Встреча Путина, Алиева и Пашиняна может пройти в первой декаде ноября
Политика
Встреча Путина, Алиева и Пашиняна может пройти в первой декаде ноября
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 23 октября. Встреча президента РФ Владимира Путина, его коллеги из Азербайджана Ильхама Алиева и армянского премьера Никола Пашиняна может пройти в Москве в первой декаде ноября, сообщил источник.

По словам информатора РИА Новости, в рамках переговоров политики планируют подписание трехсторонних заявлений.

Как стало известно ранее, в Кремле прошли переговоры Путина и Пашиняна. Во время встречи политики обсудили реализацию заключенных договоренностей по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе. Стороны также затронули тему развития двустороннего сотрудничества Москвы и Еревана. Об этом проинформировали в Кремле.

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