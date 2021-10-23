Азербайджан освободил армянских пленных, а Эрдоган посетит Карабах

На прошедшей неделе было множество разговоров о будущем Карабаха, из которых наиболее емкими стали слова президента России на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Азербайджан вернул Армении очередную группу военнопленных, но компенсации не потребовал, что явно указывает на скорые уступки от Еревана. Созданный информационный фон вполне может стать прологом к началу процесса делимитации границы между странами и разблокировке транспортных коммуникаций. Если только не продолжатся вбросы о роспуске армии обороны Нагорного Карабаха.

Оперативная обстановка

Сохраняется тенденция затишья после внезапных приступов обострения обстановки на фоне политических переговоров — на прошедшей неделе встреч масштаба «Пашинян — Путин» не было.

Армянский омбудсмен Арман Татоян, у которого разворачивается противостояние с министерством обороны, 16 октября сообщил о новых обстрелах со стороны ВС Азербайджана в районе села Ерасх. Кроме того, он отметил, что в Гегаркуникской области азербайджанские военные проводят укрепительные и другие работы.

Федеральное агентство новостей /

Также армянские СМИ распространили информацию о потерях ВС Армении новых территорий — якобы в Сюникской области азербайджанские войска заняли новые позиции на склоне горы Пела, что неподалеку от села Агарак.

Официальные ведомства Армении поспешили опровергнуть эти сведения, а, по словам местных жителей, данные позиции ВС Азербайджана заняли еще в декабре прошлого года. Сообщения о действиях азербайджанской стороны в Гегаркуникской области МО Армении также назвало преувеличением.

В свою очередь Азербайджан снова проводит войсковые учения в Лачинском районе. Данные мероприятия хоть и проводятся без масштабного привлечения войск, но стоит расценивать их как этап подготовки к установлению контроля над Зангезурским коридором силовым путем. По данным МО Азербайджана, командно-штабные учения сухопутных войск проводятся на местности с широким применением средств связи с целью повысить уровень взаимодействия с подразделениями внутренних войск и Государственной пограничной службы.

mod.gov.az / Müdafiə Nazirliyi

В Карабахе ждут Эрдогана

На этом фоне 26 октября ожидается прибытие в Карабах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который примет участие в церемонии открытия аэропорта Физули.

На текущей неделе готовность объектов проверил лидер Азербайджана Ильхам Алиев. Впоследствии он вместе с супругой Мехрибан совершили поездку в Зангеланский район, где также будет построен международный аэропорт, а районный центр станет транспортным и логистическим хабом.

president.az / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı

Пару слов о своих планах на визит глава Турции поведал пулу государственных СМИ в самолете на обратном пути из поездки по Африке.

«Я надеюсь, что в программе этого дня мы откроем аэропорт, а также несколько автомагистралей и некоторые проекты в области сельского хозяйства. Наша решимость относительно запуска Зангезурского коридора остается прежней», — сказал он.

Упомянул Эрдоган и о проблемах в отношениях с Ираном.

«Речь идет о военной активности Ирана на границе с Нахиджеваном и Южным Кавказом. Иран ссылается на отношения Азербайджана с Израилем. После того как Турция превратилась в активного и постоянного игрока на Кавказе, имеют ли действия Ирана смысл и приведут ли они к кризису? Лично у меня нет таких ожиданий. Из-за отношений Азербайджана с Израилем Иран не сможет сделать Баку мишенью, потому что сегодня доля азербайджанцев в Иране высока. Я думаю, что Иран, как и его новое руководство, не будет повторять эту ошибку», — отметил турецкий лидер в разговоре с журналистами.

Отношения между Азербайджаном и Ираном

Войсковые маневры у границы закончились, и это показывает, что Баку и Тегеран готовы договариваться.

Для демонстрации приверженности территориальной целостности Азербайджана было опубликовано письмо гендиректора Организации автодорог и дорожного управления Ирана Мохаммада Джавада Хедаяти профсоюзам международных транспортных компаний. В нем упоминается о запрете на въезд на территорию Карабаха и Лачинского района Азербайджана через Армению, а также на подписание любого торгового соглашения с регионом и создание документа, выдаваемого перевозчиком груза грузовладельцу транспортными компаниями.

One Iranian official accuses Azerbaijani authorities of obstructing transit of Iranian cargo via Astara border checkpoint en route to Russia. Another says completely opposite, noting that volume of goods exported by Iran via Astara increased by 300%. https://t.co/jqaiN9LCuo — Alex Melikishvili (@A_Melikishvili) October 20, 2021

Тем не менее ажиотаж вызвало сообщение об очередях на таможенном пункте пропуска Астара. В Иране посчитали, что азербайджанская сторона сделала это намеренно на фоне обострения в отношениях двух стран.

В Государственном таможенном комитете Азербайджана информацию опровергли и объяснили сбоем в компьютерной системе с иранской стороны. В то же время, чтобы не усугублять ситуацию, в Баку решили выдать Ирану обратно двух водителей грузовиков, задержанных 15 сентября на дороге Горис — Капан. При этом в МИД республики пояснили, что речь идет о заключенных, которые будут отбывать оставшийся срок на родине.

Вброс о расформировании армии обороны Карабаха

Согласно пункту 4 трехстороннего соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией от 9 ноября 2020 года, Ереван обязался вывести все формирования ВС Армении из Нагорного Карабаха. Очевидно, что армянское руководство армию обороны Карабаха к своим формированиям не относит, но в Баку утверждают обратное и будут продавливать этот вопрос до последнего.

Федеральное агентство новостей /

Поэтому давление на президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна однозначно имеется.

По словам члена совета неправительственной организации «Насильственно перемещенное из Шуши армянское население» Ашота Арутюняна, лидер рассказал о намерении распустить армию обороны, так как этого «требуют азербайджанцы».

Опровержение из Степанакерта появилось буквально через пару часов. Пресс-секретарь главы Нагорного Карабаха Лусине Аванесян заявила, что в повестке правительства нет вопроса о расформировании армии, ведутся обсуждения о ее реорганизации, перевооружении, модернизации.

Армия обороны Арцаха была и остается одним из главных гарантов безопасности — пресс-секретарь президента https://t.co/jRcgNKyFOI — Инфотека 24 Армения - Азербайджан (@Infoteka_24) October 21, 2021

Как ни странно, оба высказывания могут содержать правду. С целью поиска компромисса армия обороны непризнанной республики действительно де-юре может быть расформирована. Однако на ее базе скорее всего создадут либо войска национальной гвардии, либо народную милицию по образцу ЛНР и ДНР.

Возвращение пленных

Россия организовала очередное возвращение из Азербайджана в Армению осужденных военнопленных.

Вечером 19 октября самолет с пятью пленными вылетел из Баку и приземлился в ереванском военном аэропорту Эребуни. Все они были приговорены к шести годам лишения свободы. Обмен происходил при участии бывшего командующего российским миротворческим контингентом — генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Как и предполагалось ранее, даже после ротации с должности роль генерала в политических процессах остается высокой.

Армянские медиа сообщают, что в Ереван прибыл бывший командующий РМК в Карабахском регионе Азербайджана Рустам Мурадов. По сведениям армянских СМИ Мурадов сегодня должен вылететь в Баку, чтобы привезти очередную группу армян, задержанных Азербайджанской стороной. pic.twitter.com/RsRcuqdmp0 — suleyman65 (@Rauf1615) October 19, 2021

Важно отметить, что в обмен армянская сторона ничего не предоставила. По сообщениям азербайджанских СМИ, «в последнее время официальный Баку позитивно воспринимает доброжелательную позицию Еревана в вопросе развития мирного процесса после карабахского урегулирования. Возвращение военнослужащих должно быть воспринято в качестве акта доброй воли».

В армянских кругах считают, что «все это часть засекреченного переговорного процесса», и Баку сделал жест «доброй воли» для того, чтобы показать себя с гуманной стороны.

В то же время анализ ключевых событий демонстрирует, что скорее всего готовится положительный информационный фон под начало процесса делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном.

Однако армянская сторона этот тезис старательно опровергает.

Перед очередной трехсторонней встречей вице-премьеров Армении, России и Азербайджана, которая состоялась в Москве 20–21 октября, вице-премьер Мгер Григорян отметил, что «создалось неправильное впечатление, якобы стартовал процесс демаркации границ».

Шахин Мустафаев, Алексей Оверчук и Мгер Григорян провели заседание трехсторонней Рабочей группы.https://t.co/6qJTga3yb1 — Новости Азербайджана (@oxuazru) October 20, 2021

Стороны рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций на Южном Кавказе и договорились снова встретиться в ближайшее время.

Тем не менее президент Азербайджана уже практически уверен в скором начале работы Зангезурского коридора, о чем объявил у себя на странице в Twitter.

Последние события, связанные с открытием Зангезурского коридора, показывают, что мы добиваемся желаемого. Хотя вначале армянская сторона сопротивлялась, сейчас они уже сами согласились с этим. Здесь, конечно, мягко говоря, немаловажна и наша роль. pic.twitter.com/LiG3YY80Ir — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 21, 2021

Как позывает практика, то, что одна сторона будет называть «коридором», вторая затем будет маскировать словами «разблокирование коммуникации».

Президент России Владимир Путин в ходе очередного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи сказал, что решение вопроса о границе между Арменией и Азербайджаном требует взаимных компромиссов.

kremlin.ru / Администрация президента России

Он отметил, что Пашиняну и Алиеву удалось подняться над конъюнктурой и решить кризис в Карабахе. Теперь нужно создать условия долгосрочного урегулирования в Карабахе, для чего стороны должны оценить преимущества мирного сосуществования.

Президент России тонко намекнул, что «урегулировать ситуацию на армяно-азербайджанской границе без участия России нельзя, потому что карты о границах находятся в российском генштабе». А значит, изменения обязательно будут.

Уже вечером 22 октября в армянском сегменте соцсетей появилась информация, что в годовщину окончания войны 9 ноября планируется подписание двух документов между лидерами Армении и Азербайджана при посредничестве России, один из которых будет касаться разблокирования коммуникаций, а второй — демаркации и делимитации государственной границы.

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