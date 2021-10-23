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Политолог Энгельгардт: «В Косово продемонстрировали самостоятельность, разрешенную Вашингтоном»
Политика
Политолог Энгельгардт: «В Косово продемонстрировали самостоятельность, разрешенную Вашингтоном»
pixabay.com  /  user:1966666

Власти Косово устроили антироссийский демарш, согласовав его с Вашингтоном. Об этом ФАН сообщил политолог Георгий Энгельгардт, комментируя известие о высылке из Косово двух представителей российского МИД.

Как стало известно ранее, президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи-Садриу заявила, что объявляет персонами нон грата двух российских дипломатов из приштинского филиала посольства в Сербии. На своей странице в Facebook Османи написала, что «действия российских дипломатов негативно повлияли на национальную безопасность и конституционный порядок» самопровозглашенного образования.

Власти непризнанного Косово выслали дипломатов РФ из филиала сербского посольства
kuvendikosoves.org / Kuvendi i Republikës së Kosovës

Научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт предположил, что, сделав выпад в сторону российских дипломатов, самопровозглашенные власти Косово самоутверждаются и демонстрируют лояльность к США.

«Насколько я помню, представительство, в котором могли находиться сотрудники российского МИД в Приштине, было создано при администрации ООН. Высылка российских дипломатов из Косово, очевидно, для местных властей: что-то вроде демонстрации «суверенитета» и меры давления на этнических сербов, живущих там. Ведь сербы всегда воспринимали представителей России как защитников от разбойников. Разумеется, так называемый президент Косово Вьоса Османи-Садриу не могла не согласовать эту провокацию с Вашингтоном», — высказал свое мнение политолог.

Георгий Энгельгардт напомнил, что Россия официально не признала власти самопровозглашенного Косово, отделившегося от суверенной Республики Сербия. Он назвал произошедшее «демонстрацией растущей самостоятельности, разрешенной координаторами США».

Ранее ФАН рассказал, почему Саакашвили в Грузии будет бесполезен как политик. По мнению экспертов, за свободу Саакашвили не борются ни США, ни ЕС, он просто разменная монета для Запада.

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Все новости / Политика / Политолог Энгельгардт: «В Косово продемонстрировали самостоятельность, разрешенную Вашингтоном»
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