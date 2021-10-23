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Депутат бундестага Хампель заявил об идеальности «умеренного консерватизма» Путина

  /   Обновлено: 23 октября 2021 10:46
Политика
Депутат бундестага Хампель заявил об идеальности «умеренного консерватизма» Путина
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Берлин, 23 октября. Российский президент Владимир Путин правильно поступает в борьбе с переписыванием истории и проявлением «обратного расизма», заявил депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Армин-Паулюс Хампель.

По словам политика, российский лидер правильно делает, когда обращает внимание на чрезмерный акцент на расовой принадлежности, наблюдаемый на Западе. Плюс ко всему «умеренный консерватизм» Владимира Путина является идеальным подходом к управлению миром.

«Для меня консерватизм означает хранить весь хороший опыт из прошлого и оставаться открытым для новых экспериментов. Также важна преемственность и семейные ценности. Нам нужно вернуться к консервативным идеологиям при виде хаоса, который приносят в США или Европу... радикальный феминизм и экстремизм», — отметил Хампель в интервью РИА Новости.

Как стало известно ранее, Владимир Путин заявил о неприемлемости действующей модели капитализма для современного мира. По его словам, нынешняя система порождает противоречия.

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путин президент германия хампель
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