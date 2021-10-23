Министр обороны Турции Акар: Анкара начала процедуру закупки у США истребителей F-16

Анкара, 23 октября. Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара инициировала процедуру закупки у США многофункциональных легких истребителей четвертого поколения F-16.

По его словам, новые истребители значительно увеличат оборонный потенциал Турции, что также будет способствовать усилению НАТО.

«Процесс оформления заказа на поставки самолетов F-16 начался. Мы внимательно отслеживаем процесс. Усиление Турции — это рост оборонной мощи НАТО», — сказал Акар.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует закупить у Москвы вторую партию зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». При этом он подчеркнул, что турецкой стороне не пришлось бы закупать у России С-400, если бы США продали ей комплексы Patriot.