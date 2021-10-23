Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 октября 11:46
11:44
Происшествия
Видео взрыва на заводе под Рязанью появилось в Сети
11:43
Общество
Глава минкурортов Волченко оценил интерес туристов к гастрономии и виноделию в Крыму
11:42
Политика
Меркель заявила об использовании цвета одежды в качестве политического сигнала
11:40
Происшествия
Полиция задержала директора магазина в Мурино за избиение вора в подсобке
11:37
Происшествия
Воронежская полиция ищет живодеров, убивших два десятка собак в частном приюте
11:37
Происшествия
Количество погибших из-за снегопада в горах Индии достигло 11 человек
11:36
Общество
Роман Вильфанд предупредил москвичей о самом холодном дне октября
11:34
Весь мир
В Луизиане создали «отцовский патруль» для борьбы с насилием в школе
11:30
Технологии
Компания Rockstar опубликовала трейлер переиздания GTA: The Trilogy
11:27
Весь мир
Азербайджан освободил армянских пленных, а Эрдоган посетит Карабах
Все новости

Министр обороны Турции Акар: Анкара начала процедуру закупки у США истребителей F-16
Армия
Министр обороны Турции Акар: Анкара начала процедуру закупки у США истребителей F-16
airforce.com

Анкара, 23 октября. Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара инициировала процедуру закупки у США многофункциональных легких истребителей четвертого поколения F-16.

По его словам, новые истребители значительно увеличат оборонный потенциал Турции, что также будет способствовать усилению НАТО.

«Процесс оформления заказа на поставки самолетов F-16 начался. Мы внимательно отслеживаем процесс. Усиление Турции — это рост оборонной мощи НАТО», — сказал Акар.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует закупить у Москвы вторую партию зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». При этом он подчеркнул, что турецкой стороне не пришлось бы закупать у России С-400, если бы США продали ей комплексы Patriot.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Министр обороны Турции Акар: Анкара начала процедуру закупки у США истребителей F-16
сша турция анкара f-16 акакр
Комментировать