Эксперты 19FortyFive восхитились боевыми возможностями российского ударного БПЛА «Охотник»

Москва, 23 октября. Российский ударный дрон С-70 «Охотник» создан с использованием новейших технологий, благодаря чему является одним из лучших в мире. К такому выводу пришли эксперты американского издания 19FortyFive.

Аналитики напомнили, что беспилотник «Охотник» унаследовал лучшие технические решения от истребителя пятого поколения Су-57. Дрон С-70 выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло» и имеет массу около 20 тонн, что делает его тяжелее некоторых истребителей. При этом «младший брат» Су-57 способен летать со скоростью до 1000 километров в час, передает «ПолитРоссия».

«Значительная часть технологий и компонентов Су-57 была использована для разработки опытного С-70», — говорится в сообщении.

«Охотник» обладает возможностями искусственного интеллекта, благодаря которым дрон способен самостоятельно маневрировать и выбирать траектории атаки, что особенно полезно в случае использования противником средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее стало известно, что российские военные впервые применили роботов «Уран-9» и «Нерехта» на учениях «Запад-2021». Роботы вели прицельный огонь по скоплениям живой силы и бронетехники условного противника. При этом «Уран-9» и «Нерехта» находились в боевых порядках общевойсковых подразделений.