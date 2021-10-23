Спасатели ищут двух пропавших жителей тундры в Красноярском крае

Красноярск, 23 октября. Спасатели ищут пропавших на севере Красноярского края рыбаков. В спецоперации будет задействован вертолет, если позволят погодные условия.

Мужчина и женщина несколько дней назад направились из поселка Носок на рыбопромысловую точку «Хуриха» к себе домой, но спустя сутки сообщили по спутниковому телефону, что заблудились. Осложняло ситуацию то, что закончился бензин, на лодке плыть дальше было невозможно. К тому же у пары промокли спички и не получалось развести костер. Они сообщили спасателям, что собираются идти пешком, но не знают свое местоположение.

Сотрудники МЧС из поселка Носок отметили, что вертолет сможет отправиться на поиски только через 12 часов, потому что он задействован в другой спецоперации. В настоящее время людей ищут спасатели Таймыра.

Экстренные службы ранее приступили к поискам альпиниста, который пропал на вулкане Ключевская сопка на Камчатке.