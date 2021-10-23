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День Вильнев поделился подробностями сиквела «Дюны»
Общество
День Вильнев поделился подробностями сиквела «Дюны»
Кадр из фильма «Дюна»

Лос-Анджелес, 23 октября. Режиссер и сценарист Дени Вильнев раскрыл некоторые детали о второй части нашумевшего фильма «Дюна». Кинематографист заверил, что сиквел получится более динамичным, чем первая картина.

По словам Вильнева, в продолжении экранизации романа Фрэнка Герберта будет гораздо меньше диалогов и намного больше экшена, чем в первой ленте. Режиссер заявил в интервью Fandango, что сиквел «Дюны» станет настоящим «кинематографическим взрывом».

Напомним, первая часть вышла в российский прокат в середине сентября. А 22 октября ленту выпустили в США и начали показывать на стриминговой платформе HBO Max. Создатели фильма ждут итогов кассовых сборов. Предполагается, что к концу недели они достигнут 200 миллионов долларов.

Хотя итоговые заработки «Дюны» еще не известны, Вильнев не сомневается в выходе сиквела. Режиссер назвал экранизацию незавершенной работой.

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фильм дюна вильнев
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