В «Динамо» отреагировали на слухи о переходе Захаряна в «Спартак»

Москва, 23 октября. Член совета директоров столичного футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал слухи о переходе 18-летнего полузащитника Арсена Захаряна в «Спартак».

Информация о возможном переходе игрока «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна в «Спартак» не соответствует действительности. Об этом журналистам издания «Чемпионат» рассказал член совета директоров бело-голубых Сергей Степашин.

«Не знаю, откуда берутся новости про переход Захаряна в «Спартак». Арсену в «Динамо» хорошо. В «Спартаке» пускай сами мучаются», — подчеркнул Степашин.

Захарян, являющийся воспитанником «Динамо», играет за основной состав московского клуба с ноября 2020 года. В этом сезоне полузащитник принял участие в 12 матчах РПЛ, отметившись двумя мячами и пятью результативными передачами. Накануне Захарян трижды ассистировал партнерам по команде в игре с подмосковными «Химками», которая завершилась победой «Динамо» со счетом 4:1.

Ранее РФС сообщил о назначении Сергея Иванова главным судьей поединка «Зенит» — «Спартак». Центральный матч 12-го тура РПЛ пройдет в Петербурге 24 октября.