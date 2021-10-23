Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Веденин скончался в 80 лет

Москва, 23 октября. Продолжительная болезнь унесла жизнь 80-летнего Вячеслава Веденина. Он был выдающимся советским лыжником, дважды завоевывал золото на Олимпиадах.

Стоит отметить, что спортсмен-олимпиец стал первым советским лыжником, взявшим золотую медаль в индивидуальной мужской гонке. На его счету также четыре победы в мировых первенствах. В Советском Союзе он 13 раз завоевывал «первую ступеньку» пьедестала.

Огромную известность лыжник получил в 1972 году. Выступая на Олимпиаде, он вышел на этап, когда у сборной было отставание почти в минуту о команды из Норвегии. Невероятным усилием Веденин смог одержать победу.