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Бородина скорчила гримасу во время вручения Боне премии «Люди года»
Шоу-бизнес
Бородина скорчила гримасу во время вручения Боне премии «Люди года»
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 23 октября. Конфликт между ведущей «Дома-2» Ксенией Бородиной и экс-участницей проекта, моделью и блогером Викторией Боней набирает новые обороты. На этот раз небольшой инцидент между знаменитостями произошел на вручении премии «Люди года» журнала FB.

Отношения между звездами телестройки нельзя назвать хорошими. Например, Бородина крайне нелестно отзывалась о Боне из-за ее рассказов о вышках 5G.

Однако знаменитостям пришлось встретиться на сцене в Москве, когда модель получала награду «Лучший развивающий проект для женщин 2021 года». Бородина выступила в качестве ведущей церемонии вручения премии «Люди года». Боня опубликовала видео с мероприятия на своей странице в Instagram.

«Я понимаю, что вы хотите меня выпроводить со сцены, потому что рядом со мной стоять не так комфортно», — говорит блогер в ролике, обращаясь к Бородиной и ее соведущей.

Модель взяла у своей «подруги» по «Дому-2» микрофон и начала рассказывать о своих успехах. Когда Боня говорила про собственные онлайн-курсы, Бородина не удержалась и скорчила гримасу, а затем странно переглянулась с соведущей. Эти моменты не ускользнули от внимания подписчиков бывшей участницы телестройки.

«Бородина повела себя крайне непрофессионально»;

«Честно, не ожидала такого от Бородиной... Со стороны это так некрасиво!»;

«Бородина прям наполнена злобой», — возмутились комментаторы.

Ксения Бородина не может похвастаться хорошими отношениями и с другой звездой «Дома-2» — Ольгой Бузовой. Хотя они много лет работали вместе, телеведущая рассказывала, что у нее никогда не было с исполнительницей хита «Мало половин» ничего общего.

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боня бородина знаменитости
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