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Просроченные советские консервы спасли жизнь якутскому оленеводу
Общество
Просроченные советские консервы спасли жизнь якутскому оленеводу
Управление Россельхознадзора по СПб и ЛО  /  пресс-служба

Якутск, 23 октября. Пропавший в августе 2021 года якутский оленевод выжил благодаря контейнеру с советскими консервами, которыми он питался до тех пор, пока его не нашли.

Коллеги разыскивали 46-летнего Егора около двух месяцев. В настоящее время он находится в стаде Харасала. У него повреждена нога, но самое главное, что он жив, рассказали родственники мужчины.

Они добавили, что все это время оленевод находился на складе продуктов советского периода, поэтому голод ему не грозил. Родные сообщили, что исчезнувший «проверил на себе качество советских продуктов», которые оказались пригодными в пищу.

Спасатели в Татарстане ранее спасли рыбака, который застрял в иле на реке Кама. Эвакуация местного жителя проводилась при помощи спасательного щита и 50-метровой веревки. После его передали в руки медиков.

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