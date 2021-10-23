Политолог Марков заявил о продолжении влияния США на Украину в ближайшие десять лет

Москва, 23 октября. Соединенные Штаты будут формировать внешнюю и внутреннюю политику Украины на протяжении ближайших десяти лет, заявил российский политолог Сергей Марков.

По словам эксперта, с приходом к власти президента США Джо Байдена стало ясно, что Вашингтон уже не так сильно интересуется украинским вопросом. Для него главное наладить отношения с Москвой в противостоянии с КНР. Однако сдавать свои позиции по Украине Байден окончательно не собирается.

Сергей Марков подчеркнул, что влияние американцев на политику Киева будет оказываться еще на протяжении десяти лет. Этого срока будет достаточно для масштабной трансформации украинского общества. В частности, США намерены превратить русское население Украины, которого насчитывается 80%, в антирусское.

Федеральное агентство новостей / Вячеслав Дружинин

«Они примерно превращают один процент за один год. Прошло 30 лет. В каких-то экстраординарных условиях — 2% в год. На сегодня антирусских на Украине порядка 30%», — сообщил политолог в интервью «Украине.ру».

Эксперт подчеркнул, что только после реализации этого плана Белый дом понизит градус противостояния между Киевом и Москвой, пустив дела Украины на самотек.

Как стало известно ранее, политолог Ростислав Ищенко назвал Украину бесполезным активом США. По его мнению, Белый дом разочаровался в Киеве, который больше не приносит прибыли.