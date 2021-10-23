Родители застреленной Болдуином украинки требуют наказать виновных в смерти их дочери

Киев, 23 октября. Родители операторы Галины Хатчинс, которую случайно застрелил актер Алек Болдуин на съемках фильма «Ржавчина», намерены добиться наказания для виновных в случившемся. Об этом рассказал киевский друг погибшей.
Хатчинс, являвшаяся уроженкой Украины, покинула родную страну более десяти лет назад. Ее отцу доводилось служить на советском флоте. После известия о смерти дочери родители оператора попытались вылететь в США, но у ее матери возникли проблемы с документами, пишет The Sun.
«Семья скорбит, но в то же время спрашивает и хочет ответов. Если их дочь умерла по ошибке, кому-то придется заплатить», — отметил друг убитой Болдуином украинки, пожелавший остаться анонимным.
Как говорят источники, киностудия опасается иска со стороны близких погибшей. Серьезные проблемы возникнут, если выяснится, что смерти Хатчинс можно было избежать. МИД Украины уже обратился к дипломатам в Сан-Франциско, чтобы они срочно расследовали обстоятельства гибели оператора.
Напомним, трагедия с участием Болдуина произошла на съемочной площадке в штате Нью-Мексико. Актер должен был стрелять холостыми пулями из реквизитного пистолета, но в стволе оружия оказался боевой патрон. Разлетевшиеся осколки ранили Хатчинс, которая позже скончалась, а также режиссера фильма Джоэла Соусу. После инцидента женщина из съемочной команды позвонила в службу спасения, и запись этого разговора утекла в Сеть.