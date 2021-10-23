Родители застреленной Болдуином украинки требуют наказать виновных в смерти их дочери

Киев, 23 октября. Родители операторы Галины Хатчинс, которую случайно застрелил актер Алек Болдуин на съемках фильма «Ржавчина», намерены добиться наказания для виновных в случившемся. Об этом рассказал киевский друг погибшей.

Хатчинс, являвшаяся уроженкой Украины, покинула родную страну более десяти лет назад. Ее отцу доводилось служить на советском флоте. После известия о смерти дочери родители оператора попытались вылететь в США, но у ее матери возникли проблемы с документами, пишет The Sun.

«Семья скорбит, но в то же время спрашивает и хочет ответов. Если их дочь умерла по ошибке, кому-то придется заплатить», — отметил друг убитой Болдуином украинки, пожелавший остаться анонимным.

Global Look Press / Armando Gallo/Arga Images

Как говорят источники, киностудия опасается иска со стороны близких погибшей. Серьезные проблемы возникнут, если выяснится, что смерти Хатчинс можно было избежать. МИД Украины уже обратился к дипломатам в Сан-Франциско, чтобы они срочно расследовали обстоятельства гибели оператора.

Напомним, трагедия с участием Болдуина произошла на съемочной площадке в штате Нью-Мексико. Актер должен был стрелять холостыми пулями из реквизитного пистолета, но в стволе оружия оказался боевой патрон. Разлетевшиеся осколки ранили Хатчинс, которая позже скончалась, а также режиссера фильма Джоэла Соусу. После инцидента женщина из съемочной команды позвонила в службу спасения, и запись этого разговора утекла в Сеть.