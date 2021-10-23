Орбакайте дала совет Харламову для примирения с бывшей женой Асмус

Москва, 23 октября. Певица Кристина Орбакайте стала гостьей очередного выпуска Comedy Club. В рамках шоу она посоветовала ведущему Гарику Харламову воспользоваться правом «второго дубля» в отношениях с экс-женой Кристиной Асмус.

Шоумен Павел Воля решил взять на себя общение к Кристиной Орбакайте, отметив, что у его соведущего не складываются отношения с женщинами с ее именем. Так комик намекнул на развод Харламова и Асмус. Дочь Аллы Пугачевой не стала игнорировать шутку и заявила, что всегда можно попробовать восстановить отношения.

«Всегда есть шанс, второй дубль», — заявила Орбакайте, обращаясь к Харламову после шуточной реплики Воли.

Юморист не стал спорить с гостьей Comedy Club. Он согласился, что действительно можно попробовать начать все с начала, но развивать эту тему не стал.

Гарик Харламов и Кристина Асмус поженились в 2013 году. Для комика брак стал вторым по счету. В 2020 году звездная пара сообщила поклонникам, что решила развестись. Что стало причиной, знаменитости не стали уточнять, но отметили, что постараются сохранить теплые отношения ради общей дочери Анастасии. Пользователи Сети начали внимательно следить за жизнью бывших супругов после развода. Спустя время они заметили, что экс-муж актрисы сильно похудел.