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Жители России стали платить за коммунальные услуги на 9% больше
Экономика
Жители России стали платить за коммунальные услуги на 9% больше
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 23 октября. Банк «Русский стандарт» представил статистику по динамике цен на коммунальные услуги в течение года. Соответствующие данные опубликовал ТАСС.

Сумма, прописанная в квитанциях за оплату жилищно-коммунальных услуг прибавила в течение трех кварталов этого года почти 10% к такому же периоду предыдущего года. Теперь средний показатель достигает 3,4 тыс. рублей.

Год назад на оплату коммунальных услуг у россиян уходило 3137,64 рубля. В этом году ценник увеличился и вышел на отметку в 3410,91 рубля. «Русский стандарт» презентовал статистические данные на основе информации, полученной от пользователей приложения кредитной организации, которые оплачивали через него ЖКУ.

«Росту среднего чека в указанный период могла способствовать холодная зима 2021 года на фоне аномально теплой в прошлом году. В зимнем сезоне 2020-2021 температура в батареях была заметно выше, а тепло подавалось дольше по срокам, чем зимой 2019-2020. К тому же, напомним, в прошлом году на обозреваемый период выпали насколько месяцев строгого карантина, который многие предпочли провести за городом, на дачах. Поэтому их объемы потребления воды и электроэнергии были ниже привычных», — указывают сотрудники банка в исследовании.

Отмечается, что средний чек по оплате услуг ЖКХ в период с января по сентябрь этого года у мужской половины зафиксирован на более высоком уровне, чем у представителей женского пола. Так, женщины платили 3343 рубля, а мужчины обычно отдавали за коммунальные услуги 3480 рублей. Средний ценник услуг в Москве составил 3475 рублей. Жители Петербурга платили за коммуналку 2805 рублей.

Российские власти намереваются обновлять отечественный сектор жилищно-коммунального хозяйства, о чем ранее заявлял заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

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жкх квитанции рост цен коммунальные услуги
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