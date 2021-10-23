Дефицит бюджета США в 2021 году составил 2,8 трлн долларов

Вашингтон, 23 октября. Дефицит федерального бюджета США в 2021 финансовом году достиг 2,8 триллиона долларов, что является вторым по величине показателем в истории страны. Об этом говорится в заявлении американского минфина.

U.S. budget deficit hits $2.8 trillion in 2021, 2nd highest https://t.co/vjMc4m8wVF — Los Angeles Times (@latimes) October 23, 2021

По данным ведомства, дефицит в этом году был на 360 млрд ниже, чем в прошлом, когда он достигал 3,1 трлн долларов — самого высокого показателя за всю историю.

«Сегодняшнее совместное бюджетное заявление является еще одним доказательством того, что экономика Америки находится в процессе восстановления», — говорится в заявлении министра финансов Джанет Йеллен.

В отчете также сообщается, что государственные расходы за прошедший финансовый год увеличились на 4,1% до 6,8 трлн долларов, а доходы на 18,3% — до 4 трлн долларов. Экономике удалось вырасти за счет того, что многие американцы вернулись на работу после пандемии COVID-19, среди причин также значатся расширение масштабов вакцинации и реализация «Американского плана спасения» Байдена.

В конгрессе ожидают, что дефицит снизится до 1,2 трлн долларов в текущем бюджетном году и затем до 1 трлн долларов в период с 2023 по 2025 годы.

В апреле стало известно, что США увеличат свой оборонный бюджет до 750 миллиардов долларов.