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Сирия впервые вынуждена импортировать хлопок из-за засухи

  /   Обновлено: 23 октября 2021 10:56
Весь мир
Сирия впервые вынуждена импортировать хлопок из-за засухи
Федеральное агентство новостей  / 

Дамаск, 23 октября. Засуха и сохраняющийся конфликт в Сирии привели к рекордному сокращению урожая хлопка, экспорт которого раньше играл важную роль в национальной экономике. До начала войны в 2011 году Сирийская Арабская Республика (САР) занимала второе место среди стран-поставщиков «белого золота» на мировой рынок, а также удовлетворяла до 66% внутренних потребностей в текстиле, однако за годы войны этот сектор был практически полностью разрушен.

Большая часть хлопковых плантаций ранее находилась в провинциях Дейр эз-Зор и Ракка, а текстильные фабрики и мастерские действовали во многих частях страны. Во время боевых действий немалая часть этих объектов была повреждена или заброшена, а многие из квалифицированных работников данной отрасли, потеряв источник доходов, покинули Сирию. Оставленные заводы по переработке сырья и ткацкие мастерские зачастую попадали в руки боевиков, которые переоборудовали помещения под свои цели, например, в цеха по производству взрывных устройств и боеприпасов.

Нехватка воды

Тем не менее уже в 2019-м, после освобождения большей части территории страны от террористов, выращивание хлопка и производство текстиля начали возобновляться. Однако в этом году фермеры столкнулись с крайне низким урожаем, из-за чего власти республики впервые заявили о намерении импортировать сырье, чтобы поддерживать работу предприятий.

Как сообщается, основной причиной стала засуха, от которой в последнее десятилетие страдает почти весь регион. Усложняют ситуацию и действия Турции, периодически сокращающей сброс на плотинах и снижая сток Евфрата и Тигра — основных рек для Сирии и Ирака.

Сирия впервые вынуждена импортировать хлопок из-за засухи
Федеральное агентство новостей /

При этом Анкара не обращает внимания на проблемы своих соседей, а иногда и пользуется более выгодным географическим положением в качестве рычага воздействия. В результате сирийским фермерам, находящимся ниже по течению, не хватает воды для сельского хозяйства, что приводит к сокращению поголовья скота и гибели урожаев. Речь идет не только о хлопке — объемы производства пшеницы и оливок в 2021 в Сирии также опустились до крайне низких значений.

Сирия впервые вынуждена импортировать хлопок из-за засухи
Федеральное агентство новостей /

Угроза со стороны боевиков

Ситуацию усугубляет и сохраняющейся в некоторых регионах страны присутствие вооруженных боевиков. В частности, в крайне сложном положении оказались жители долины Эль-Габ провинции Хама — плодородные земли удается возделывать лишь с риском для жизни на фоне частых обстрелов со стороны террористов, а канал, который используется для орошения полей, одновременно является разграничительной линией между мирным населением и террористами.

На северо-востоке обстановка остается кризисной из-за противостояния между протурецкими боевиками из «Сирийской национальной армии» (СНА) и курдскими вооруженными подразделениями из «Сирийских демократических сил» (СДС), поскольку обе стороны регулярно нарушают работу насосной станции «Алук», снабжающей водой более миллиона жителей провинции Ракка и Хасака.

Также в некоторых регионах по-прежнему действуют спящие ячейки террористов, которые в местах наибольшей активности требуют «дань» с производителей хлопка, похищают технику и убивают работников. Последние, опасаясь за свою жизнь, зачастую бросают хозяйство и не спешат возвращаться назад.

Негодование фермеров вызывает и сложная финансовая ситуация в стране. Многие из них вынуждены закупать удобрения и семена за доллары, но продать сырье государству они могут лишь в сирийских фунтах, стоимость которых резко меняется. Иногда перепады курса валют попросту делают такой бизнес нерентабельным. Ситуацию не облегчило и повышение правительством закупочных цен — работники отрасли считают, что поможет здесь лишь установка стоимости сырья в долларах.

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сирия импорт засуха хлопок изменение климата
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