Сирия впервые вынуждена импортировать хлопок из-за засухи

Дамаск, 23 октября. Засуха и сохраняющийся конфликт в Сирии привели к рекордному сокращению урожая хлопка, экспорт которого раньше играл важную роль в национальной экономике. До начала войны в 2011 году Сирийская Арабская Республика (САР) занимала второе место среди стран-поставщиков «белого золота» на мировой рынок, а также удовлетворяла до 66% внутренних потребностей в текстиле, однако за годы войны этот сектор был практически полностью разрушен.

The harvest and cotton picking up by the brave loyal sons of Syria ????????God bless and protect pic.twitter.com/o8wW4Bo0Y6 — July Noor@gmail.com (@JulyNoor) October 13, 2021

Большая часть хлопковых плантаций ранее находилась в провинциях Дейр эз-Зор и Ракка, а текстильные фабрики и мастерские действовали во многих частях страны. Во время боевых действий немалая часть этих объектов была повреждена или заброшена, а многие из квалифицированных работников данной отрасли, потеряв источник доходов, покинули Сирию. Оставленные заводы по переработке сырья и ткацкие мастерские зачастую попадали в руки боевиков, которые переоборудовали помещения под свои цели, например, в цеха по производству взрывных устройств и боеприпасов.

Нехватка воды

Тем не менее уже в 2019-м, после освобождения большей части территории страны от террористов, выращивание хлопка и производство текстиля начали возобновляться. Однако в этом году фермеры столкнулись с крайне низким урожаем, из-за чего власти республики впервые заявили о намерении импортировать сырье, чтобы поддерживать работу предприятий.

"Ongoing water shortages in northeastern Syria are compounding an already devastating humanitarian crisis for tens of thousands of people"



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Как сообщается, основной причиной стала засуха, от которой в последнее десятилетие страдает почти весь регион. Усложняют ситуацию и действия Турции, периодически сокращающей сброс на плотинах и снижая сток Евфрата и Тигра — основных рек для Сирии и Ирака.

Федеральное агентство новостей /

При этом Анкара не обращает внимания на проблемы своих соседей, а иногда и пользуется более выгодным географическим положением в качестве рычага воздействия. В результате сирийским фермерам, находящимся ниже по течению, не хватает воды для сельского хозяйства, что приводит к сокращению поголовья скота и гибели урожаев. Речь идет не только о хлопке — объемы производства пшеницы и оливок в 2021 в Сирии также опустились до крайне низких значений.

Федеральное агентство новостей /

Угроза со стороны боевиков

Ситуацию усугубляет и сохраняющейся в некоторых регионах страны присутствие вооруженных боевиков. В частности, в крайне сложном положении оказались жители долины Эль-Габ провинции Хама — плодородные земли удается возделывать лишь с риском для жизни на фоне частых обстрелов со стороны террористов, а канал, который используется для орошения полей, одновременно является разграничительной линией между мирным населением и террористами.

Every Saturday morning, we look back at the effect of the Syrian conflict on the country’s natural resources. This week, learn about the timeline of the disruptions of the Aluk Water Pumping Station in North East Syria. https://t.co/y9RK0xzWqZ — SyriansTruth&Justice (@STJ_SYRIA_ENG) September 4, 2021

На северо-востоке обстановка остается кризисной из-за противостояния между протурецкими боевиками из «Сирийской национальной армии» (СНА) и курдскими вооруженными подразделениями из «Сирийских демократических сил» (СДС), поскольку обе стороны регулярно нарушают работу насосной станции «Алук», снабжающей водой более миллиона жителей провинции Ракка и Хасака.

Также в некоторых регионах по-прежнему действуют спящие ячейки террористов, которые в местах наибольшей активности требуют «дань» с производителей хлопка, похищают технику и убивают работников. Последние, опасаясь за свою жизнь, зачастую бросают хозяйство и не спешат возвращаться назад.

Негодование фермеров вызывает и сложная финансовая ситуация в стране. Многие из них вынуждены закупать удобрения и семена за доллары, но продать сырье государству они могут лишь в сирийских фунтах, стоимость которых резко меняется. Иногда перепады курса валют попросту делают такой бизнес нерентабельным. Ситуацию не облегчило и повышение правительством закупочных цен — работники отрасли считают, что поможет здесь лишь установка стоимости сырья в долларах.