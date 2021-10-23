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Полицейские спасли жителей Приморья, застрявших в лесу на сломанной машине

  /   Обновлено: 23 октября 2021 10:01
Общество
Полицейские спасли жителей Приморья, застрявших в лесу на сломанной машине
35.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Уссурийск, 23 октября. Жители Приморья поблагодарил сотрудников полиции за помощь. Их машина сломалась, а полицейские отбуксировали с помощью троса автомобиль в город.

Инцидент произошел в районе Васильевского озера недалеко от лесного массива. Сотрудники правоохранительных органов заметили заглохший Nissan March, в котором находились мужчина и женщина. Последние рассказали, что их машина заглохла по дороге домой. Полицейские помогли вытащить машину на дорогу, а потом отбуксировали его до Уссурийска.

После возвращения домой мужчина написал сообщение популярному местному блогеру, попросив опубликовать пост. Он выразил слова благодарности и признательность сотрудникам полиции Казарину и Клейменову.

Полицейские ранее спасли умирающего водителя в Ногинске. Они заметили на обочине два автомобиля с включенными «аварийками». В одной из них лежал водитель, которому внезапно стало плохо. В другой находилась его супруга. Полицейские доставили потерпевшего в больницу.

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