Москва, 23 октября. Украина в случае вступления в НАТО не получит никаких прав, но должна будет выполнять все обязательства. В этом уверен директор Института политических исследований Сергей Марков.

Недавно бывший спецпредставитель Госдепартамента США в Киеве Курт Волкер заявил, что Североатлантический альянс может принять Украину и Грузию без учета статьи и коллективной безопасности. Этот пункт подразумевает создание системы общей защиты: если одна из стран — участниц НАТО подвергнется нападению, это будет считаться атакой на весь военный блок.

Сергей Марков заявил, что Волкер провалил работу американских спецслужб на Украине. Сейчас он является никем для Белого дома.

«Там будет другое — там не будет никакого членства Украины и Грузии в НАТО без пятой статьи. Будет такое «получленство», которое называется ПДЧ — План действий по членству», — сказал Марков в интервью Украина.ру.

Ранее сообщалось, что следующим генеральным секретарем НАТО может стать женщина. Сейчас этот пост занимает Йенс Столтенберг.