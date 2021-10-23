Куркума, индейка и какао признаны лучшими антистресс-продуктами

Москва, 23 октября. Регулярное употребление пяти простых продуктов может помочь снизить количество стресса в организме и всегда быть в хорошем настроении.

Известно, что некоторые продукты могут повышать настроение человека. Однако эффект от них, как правило, длится всего несколько часов. При этом существует и такая еда, которая поддерживает нормальную работу мозга и обеспечивает стабильное эмоциональное состояние.

Первым продуктом, который рекомендуется употреблять для нормального настроения, является куркума. Она отлично подходит ко многим блюдам, положительно влияет на разные органы, в том числе и на мозг. Эта специя может даже улучшить когнитивные функции, а также снизить риск развития нейродегенеративных заболеваний, сообщает «Ридус».

Не менее полезной для настроения считается и жирная рыба. Этот продукт улучшает работу мозга и нервной системы, а также помогает организму бороться со стрессом. Все это достигается за счет омега-3-жирных кислот.

Диетологи также рекомендуют употреблять в пищу коричневый рис. Он содержит в себе большое количество витаминов В1 и В3. Эти вещества известны своей способностью вырабатывать серотонин. Также рис снижает в организме уровень аминокислот, избыток которых может привести к депрессии.

Мясо индейки также является отличным средством борьбы с депрессией. Оно содержит триптофан, стимулирующий выработку серотонина, а также большое количество белка, который отлично насыщает.

Какао уже давно признан вкусным антидепрессантом. Этот напиток важен для нормальной работы нервной системы. Также какао помогает снизить стресс, улучшает когнитивные функции и защищает мозг от тяжелых заболеваний.

Звездный диетолог Маргарита Королева ранее рассказала, какие продукты могут поднять настроение осенью. Например, эксперт советует заменить утренний кофе на травяной чай, а позавтракать тостом из отрубей с яблочным джемом.