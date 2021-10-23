Политолог Сосновский заявил об угрозе для «СП-2» со стороны радикальных экосообществ

Москва, 23 октября. Запад может нанести вред газопроводу «Северный поток — 2» даже после введения в эксплуатацию второй нитки трубопровода, считает немецкий политолог Александр Сосновский.

В эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» эксперты обсудили энергетический кризис в Европе. Многие считают, что помочь европейским странам в решении этого вопроса может запуск и полная загрузка «Северного потока — 2».

По мнению Сосновского, противостоять реализации проекта может новое немецкое правительство, в частности партия «Зеленые». В Европе существуют радикальные экологические сообщества, которые могут пойти на силовое вмешательство.

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Эксперт не исключил, что на газопроводе может произойти неожиданная авария, после чего противники «СП-2» начнут заявлять об угрозе окружающей среде, что может привести к прекращению работы проекта.

«Вспомним акции «Гринписа», которые не останавливались ни перед чем, даже атакуя суда. Выглядит фантазией, но легко исполнимо», — заключил эксперт.

Как стало известно ранее, вице-премьер РФ Александр Новак опроверг связь между энергокризисом в Европе и «Северным потоком — 2». По его словам, причиной сложной ситуации в европейских странах стало отсутствие долгосрочных газовых контрактов.