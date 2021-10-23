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Foreign Affairs посоветовал Белому дому относиться к России как к реальному противнику
Политика
Foreign Affairs посоветовал Белому дому относиться к России как к реальному противнику
pixabay.com

Вашингтон, 23 октября. Белый дом допустил огромную ошибку, посчитав, что Россия находится в упадке. Об этом пишут журналисты американского издания Foreign Affairs.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, вступив в должность, дал понять миру: главным противником Вашингтона является Китай. Нежелание США воспринимать РФ как реальную угрозу может превратиться в большую проблему для Белого дома, пишет «ПолитРоссия».

Байден открыто называл РФ страной, у которой есть только «ядерное оружие, нефтяные скважины и больше ничего». Бывший американский лидер Барак Обама говорил о России как о непримечательной региональной державе. Политики пытаются укоренить в головах людей, что Москва — «бумажный тигр».

Авторы Foreign Affairs утверждают: все аргументы президента об упадке России сильно преувеличены. На Западе уверены, что экономика РФ сильно зависит от энергоресурсов, хотя для Кремля они далеко не так важны. Также аналитики советуют читателям не думать, что после ухода Владимира Путина с поста президента страна изменит внешнеполитический курс.

Foreign Affairs посоветовал Белому дому относиться к России как к реальному противнику
kremlin.ru / Администрация президента России

Например, по состоянию на август 2021 года размер Фонда национального благосостояния России составляет около 185 миллиардов долларов. Валютный резерв насчитывает 615 миллиардов, что уж точно не является показателем упадочного государства. Иностранная валюта остается частью отечественных резервов. Журналисты напомнили, что РФ входит в десятку стран мира по расходам на исследования и инновационные разработки.

В публикации Foreign Affairs уточнили: американские власти должны обратить внимание на эти факторы, а также на то, что Россия является их главным конкурентом в области ядерного вооружения. Аналитики заключили, что РФ решает по-настоящему глобальные задачи, в США просто-напросто загнали себя в ловушку, предпочитая этого не замечать.

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сша байден foreign affairs
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