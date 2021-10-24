Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 октября 01:27
01:21
Спорт
Нурмагомедов назвал победу Емельяненко над Джонсоном «очень быстрой для 45 лет»
01:10
Политика
Пушков заявил о неизбежности падения рейтинга Байдена
01:01
Политика
Байден установил антирекорд по падению президентского рейтинга в США
01:01
Общество
Петербуржцы могут остаться без премий и зарплат из-за новых ограничений по COVID-19
00:49
Спорт
Емельяненко после победы над Джонсоном может провести еще один бой
00:43
Общество
Адвокат Дигмар дал советы жертвам шантажа в интернете
00:35
Спорт
Twitter-аккаунт Bellator показал видео нокаута в бою Емельяненко — Джонсон
00:34
Общество
Инфекционист Русанова перечислила отличия гриппа и ОРВИ
00:30
Общество
Звезда фильма «Следствие ведут знатоки» Бестаева перед смертью долго болела
00:06
Наука
Ученые UCSD выявили способность кошек противостоять стафилококкам
Все новости

Онколог Иванов: «Пандемия позволила выявлять рак на начальных стадиях»
Общество
Онколог Иванов: «Пандемия позволила выявлять рак на начальных стадиях»
 /  Пресс-служба НМИЦ онкологии им. Петрова

Онкологические заболевания выявляются, как правило, на третьей и четвертой стадиях. Тогда уже назначается химиотерапия и таргетная терапия. Пандемия позволила у многих пациентов диагностировать рак на начальных стадиях благодаря КТ. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал кандидат медицинских наук, главный врач клиники НАКФФ Антон Иванов.

«Мы можем объективно опираться на статистику 2019 года по России, потому что в связи с пандемией достаточно сложно оценить ситуацию. Традиционно на первом месте [по выявляемости] и у мужчин, и у женщин [стоит] рак кожи, по сравнению с другими видами онкологии. Это чуть менее опасное заболевание, потому что редко метастазирует, достаточно быстро выявляется, легко оперируется», — рассказал собеседник агентства.

Антон Иванов подчеркнул, что в лидерах по выявляемости у женщин стоит рак груди, у мужчин — рак легких.

«Далее — рак толстой кишки. Следующим в списке идет рак простаты у мужчин, но это традиционное возрастное заболевание, хотя и оно «молодеет». Далее идет рак желудка: заболевание, как правило, выявляется на более поздних стадиях. После — первичный рак печени.

Если говорить о статистике, то особенных изменений за последние два-три года не произошло. В среднем прирост продолжает составлять 1,5-2% в год, общее число первично выявленных в России случаев — порядка 460 тысяч», — объяснил онколог.

Врач-онколог Иванов: «Пандемия позволила выявить рак на начальной стадии»
pexels.com / Anna Shvets

Ранее стало известно, что хирурги из Петербурга разработали уникальный метод лечения туннельных синдромов. Инновационная операция не требует наложения швов. Свою разработку врачи продемонстрировали на научно-практическом мероприятии Академии кистевого клуба.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Онколог Иванов: «Пандемия позволила выявлять рак на начальных стадиях»
онкология врач рак груди
Комментировать