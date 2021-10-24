Онколог Иванов: «Пандемия позволила выявлять рак на начальных стадиях»

Онкологические заболевания выявляются, как правило, на третьей и четвертой стадиях. Тогда уже назначается химиотерапия и таргетная терапия. Пандемия позволила у многих пациентов диагностировать рак на начальных стадиях благодаря КТ. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал кандидат медицинских наук, главный врач клиники НАКФФ Антон Иванов.

«Мы можем объективно опираться на статистику 2019 года по России, потому что в связи с пандемией достаточно сложно оценить ситуацию. Традиционно на первом месте [по выявляемости] и у мужчин, и у женщин [стоит] рак кожи, по сравнению с другими видами онкологии. Это чуть менее опасное заболевание, потому что редко метастазирует, достаточно быстро выявляется, легко оперируется», — рассказал собеседник агентства.

Антон Иванов подчеркнул, что в лидерах по выявляемости у женщин стоит рак груди, у мужчин — рак легких.

«Далее — рак толстой кишки. Следующим в списке идет рак простаты у мужчин, но это традиционное возрастное заболевание, хотя и оно «молодеет». Далее идет рак желудка: заболевание, как правило, выявляется на более поздних стадиях. После — первичный рак печени. Если говорить о статистике, то особенных изменений за последние два-три года не произошло. В среднем прирост продолжает составлять 1,5-2% в год, общее число первично выявленных в России случаев — порядка 460 тысяч», — объяснил онколог.

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