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Актриса из «Пиковой дамы» Красина скончалась в 80 лет

  /   Обновлено: 23 октября 2021 09:46
Общество
Актриса из «Пиковой дамы» Красина скончалась в 80 лет
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 23 октября. Союз кинематографистов России подтвердил информацию о смерти 80-летней актрисы Ольги Красиной. огромную известность она получила после выхода с ней фильма «Пиковая дама».

Стоит отметить, что роль в данной киноленте стала дебютом для Красиной. На тот момент будущей звезде было всего 19 лет, она училась в Государственном институте театрального искусства имени А.В. Луначарского.

Кроме того, любители советского кино помнят ее по ролям в картинах «Аптекарша», «Сокровища республики» и «В пути». Ее творческая карьера также была связана с театральной сценой.

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