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23 октября 10:12
10:11
Весь мир
Дефицит бюджета США в 2021 году составил 2,8 трлн долларов
10:09
Шоу-бизнес
Орбакайте дала совет Харламову для примирения с бывшей женой Асмус
10:07
Экономика
Жители России стали платить за коммунальные услуги на 9% больше
10:07
Общество
Пользователи соцсетей превратили фото бегущего совенка в мем
10:04
Происшествия
Интернет-знаменитость поймали на сбыте наркотиков в Калининграде
10:01
Происшествия
Обвиняемый в зверском убийстве устроил пожар в коломенском СИЗО
10:01
Общество
Полицейские спасли жителей Приморья, застрявших в лесу на сломанной машине
10:00
Общество
«Впереди — зима»: эксперты раскритиковали власти Петербурга за износ коммунальной инфраструктуры
09:58
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Семь человек пострадали при столкновении микроавтобуса и троллейбуса в Омске
09:54
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Политолог Марков предсказал «получленство» Украины и Грузии в НАТО
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«Этот день в истории». Что произошло 23 октября, праздники, факты, люди
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Сегодня во всем мире принято вспоминать о таинственных и грациозных представителях семейства кошачьих — снежных барсах. Хищники не боятся охотиться на добычу, превосходящую их в размерах. Однако, несмотря на свою силу, животные считаются уязвимым видом.

Французский писатель Фредерик Бегбедер описал суть одной из самых популярных современных профессий так: «Реклама заставляет нас мечтать о том, о чем мы раньше даже не подозревали». Сегодня праздник отмечают маркетологи, пиарщики и другие специалисты сферы.

В наши дни пластические операции считаются привилегией не только звезд шоу-бизнеса. К помощи хирургов прибегают представители всех профессий, а переделанный нос и силиконовая грудь уже не вызывают порицание общественности. Однако впервые подобная процедура была применена лишь в XIX веке.

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