«Этот день в истории». Что произошло 23 октября, праздники, факты, люди

Сегодня во всем мире принято вспоминать о таинственных и грациозных представителях семейства кошачьих — снежных барсах. Хищники не боятся охотиться на добычу, превосходящую их в размерах. Однако, несмотря на свою силу, животные считаются уязвимым видом.

Французский писатель Фредерик Бегбедер описал суть одной из самых популярных современных профессий так: «Реклама заставляет нас мечтать о том, о чем мы раньше даже не подозревали». Сегодня праздник отмечают маркетологи, пиарщики и другие специалисты сферы.

В наши дни пластические операции считаются привилегией не только звезд шоу-бизнеса. К помощи хирургов прибегают представители всех профессий, а переделанный нос и силиконовая грудь уже не вызывают порицание общественности. Однако впервые подобная процедура была применена лишь в XIX веке.