Эксперты НАПКА и «Эквифакса» рассказали, как часто россияне не платят по кредитам

Москва, 23 октября. Исследователи Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и бюро кредитных историй «Эквифакс» выяснили, что россияне не выплачивают каждый десятый кредит. К началу осени 2021 года жители страны просрочили 7,1 миллиона займов.

Эксперты выяснили, что каждый десятый кредит в стране по состоянию на 1 сентября 2021 года является проблемным. Речь идет о займах, которые не обслуживаются 90 и более дней.

«Больше всего просрочек по кредитам наличными (60%), далее — кредитные карты (37%), автокредиты (1,5%), ипотека (0,5%)», — сообщает РИА Новости со ссылкой на документ исследований, находящийся в распоряжении редакции.

Аналитики отмечают, что произошло незначительное снижение темпов роста числа просроченных кредитов.

В августе стало известно, что в 2022 году жители России смогут получать кредиты в банкоматах по биоматериалам. Такую возможность планируют предоставить две финансовых организации.