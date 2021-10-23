Врач-онколог Гринберг назвала самые распространенные виды рака у женщин и мужчин

Каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина на Земле становятся жертвами рака. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, рак является одной из главных причин смерти людей в большинстве развитых стран.

В беседе с корреспондентом ФАН врач онколог-маммолог, руководитель направления маммология клиники «Hadassah Medical Skolkovo» группы компаний Медскан, заместитель директора медицинского института РУДН по аспирантуре Мария Гринберг рассказала, какие виды рака чаще всего диагностируют у мужчин и женщин.

«Чаще всего у мужчин диагностируют рак трахеи и бронхов. На втором месте — рак предстательной железы, на третьем — рак кожи. Часто у мужчин развиваются опухоли в желудке и ободочной кишке», — рассказала собеседница ФАН.

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У женщин самым частым видом онкологии является рак молочной железы. На втором, третьем и четвертом местах расположились рак кожи, матки и опухоль ободочной кишки.

«ВОЗ в 1993 году объявил 15 октября Всемирным днем борьбы против рака молочной железы. Рак груди в структуре онкологических заболеваний женщин занимает первое место», — поделилась врач-онколог.

По статистике, заболеваемость населения злокачественными новообразованиями молочной железы за последние 15 лет увеличилась более чем в два раза. Если диагноз ставят на первой стадии заболевания, выздоровление возможно у 98% женщин.

«Выявить болезнь на более ранней стадии позволяет регулярное прохождение скрининга рака молочной железы и посещение маммолога. Женщинам после 40 лет необходимо раз в год проходить рентгеновское маммографическое обследование в сочетании с УЗИ молочной железы», — резюмировала Гринберг.

Ранее стало известно, что преждевременное поседение может указывать на проблемы с щитовидной железой. Истощается запас стволовых клеток волосяных фолликул, что приводит к потере цвета волоса. Медикам хорошо известны связи дисфункции щитовидной железы с аномалиями волос.