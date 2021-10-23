Польские инженеры проекта Automaton Robotics впервые создали реалистичную руку для робота

Варшава, 23 октября. Руку для робота, которая повторяет принцип действия человеческой, впервые создали польские ученые в рамках проекта Automaton Robotics. Данная программа направлена на создание бота, который в точности будет имитировать жизнедеятельность человека.

Специалисты смогли создать предплечье и кисть. Конечность реалистично сжимает пальцы и обладает способностью поднимать предметы. Устройство оснащено герметичными трубками, которые имитируют работу мышц. Сухожилиями служат тросы, которые реагируют на растяжение и сжатие тканей.

В качестве управляющей жидкости польские ученые использовали воду. Каждая мышца соединена с исполнительным механизмом, регулирующим подачу жидкости от насоса. Разработчики обтянули руку материалом, схожим с кожей человека. После этого устройство представили широкой публике.

Роботов-помощников создают иркутские изобретатели. Аппараты способны помогать лицам с инвалидностью, содействовать строительству и перемещать тяжелые грузы.