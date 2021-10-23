Фонд ЖКХ предложил создать наемное жилье из средств ФНБ для расселения аварийных домов

Москва, 23 октября. Часть средств из Фонда национального благосостояния может пойти на создание наемного жилья для расселения аварийных домов. С такой инициативой выступил первый заместитель гендиректора Фонда содействия развитию ЖКХ Олег Рурин.

Он напомнил, что возможность расселения аварийного жилья за счет использования наемной жилплощади существует уже больше года. Однако, по его словам, за это время не состоялось ни одного такого проекта.

«Мы считаем, что нужно предпринять дополнительные усилия для того, чтобы механизм заработал, стал развиваться и, возможно, стал одним из ключевых механизмов расселения аварийных домов с учетом того, что это актив, который будет находиться в собственности муниципалитетов или субъектов РФ, причем, актив, приносящий доход», — отметил Рурин.

Российские власти могут использовать средства ФНБ для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Как заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин, из ФНБ в Фонд ЖКХ на эти цели будет выделено 150 млрд рублей. Деньги предоставляются в кредит на срок 25 лет по ставке 3% годовых.

Руководитель ЖКХ-контроля в Ленобласти Сергей Худяев ранее в эфире Медиагруппы «Патриот» объяснил, кто должен выбирать управляющую компанию. Он также указал на главные проблемы, существующие сегодня в сфере ЖКХ.